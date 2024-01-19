بالفيديو| أسماء لمنور تغني 3 أغاني لـ ذكرى في ليلة صلاح الشرنوبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت المطربة الكبيرة أسماء لمنور في إحياء حفل ليلة صلاح الشرنوبي المُقام لتكريمه على مشواره الفني الطويل، على مسرح أبو بكر سالم، في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وغنت أسماء من ألحان الملحن الكبير صلاح الشرنوبي 3 أغاني لحنها للمطربة الراحلة ذكرى، وهي: "الله غالب".

كما غنت أغنية كل اللي لاموني من أشهر أغاني المطربة الراحلة، وأغنية "الأسامي".

يشارك في إحياء الحفل النجوم: راغب علامة، أصالة، وائل جسار، نانسي عجرم، أسماء لمنور ضمن حفلات موسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ويُقدم النجوم خلال السهرة الكثير من المُفاجآت والأعمال الموسيقية الهامة عبر الرحلة الفنية الطويلة للموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي.

وتنقل شاشة "MBC مصر" الحفل على الهواء من مدينة الرياض.