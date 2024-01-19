تراند اليوم : بسبب "ساعته الثمينة".. شاهد: إيقاف الممثل الأمريكي الشهير " أرنولد شوارزنيغر " في مطار بألمانيا

صحيفة الخليج 365_وكالات: أُوقف نجم هوليوود أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ في جنوب ألمانيا، الأربعاء، بسبب عدم تصريحه للجمارك عن ساعة ثمينة كانت معدة للبيع، وفق ما أفادت السلطات الجمركية الألمانية لوكالة فرانس برس.

رحلة

ومن جهته، أوضح الناطق باسم الجمارك توماس مايستر إن الممثل الأميركي النمساوي البالغ 76 عاما، الذي وصل إلى ألمانيا آتيا من الولايات المتحدة، قد يتمكن من مواصلة رحلته، لكن سيتعين عليه ترك ساعته في ميونيخ.

ضريبة

وتابع مايستر: كان ينبغي على شوارزنيغر التصريح عن الساعة للجمارك ودفع ضريبة عنها لأنها ستبقى في الاتحاد الأوروبي.

ساعة

ووفق صحيفة "بيلد" الألمانية فإن البطل السابق لأفلام "ترمينايتر" و"كونان ذي برباريان" أراد طرح هذه الساعة الباهظة للبيع في مزاد الخميس، خلال حفل عشاء في منتجع كيتزبوهيل النمساوي الشهير للتزلج.