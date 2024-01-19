ميرنا وليد - بيروت - قامت الممثلة المصرية إلهام شاهين بتهنئة صديقتها الممثلة المصرية هالة صدقي بعد حضورها العرض الخاص بفيلمها الجديد "الملكة"، وشاركت إلهام مجموعة من الصور جمعتها بـ هالة وبأبطال الفيلم عبر حسابها الخاص، ووجهت لهم رسالة تهنئة حيث قالت: "مبروووووووووووك للملكة هاله صدقى . خبر زواج حسين فهمي للمرة السابعة من موديل عشرينية يحدث ضجة.. هذا ما حصل . يارب بالتوفيق و النجاح ..تستحقين التألق و حب الجمهور يا أختى و صاحبتى و عشرة عمرى الحلوة..و مبروك لكل صديقاتى و أصدقائى النجوم المشاركين بالفيلم شيرين رضا و رانيا يوسف و دينا و باسم السمرة و محمد رضوان . بحبكم و أتمنى لكم كل الخير و التألق".



كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- إلهام شاهين تبارك لصديقتها هالة صدقي ولأبطال فيلم "الملكة" خلال العرض الخاض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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