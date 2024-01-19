بالصور- كانيي ويست يحصل على أكسسوار غريب بسعر خيالي جداً..وهذا ما فعله بأسنانه

ميرنا وليد - بيروت - أثار النجم العالمي كانيي ويست ضجة كبيرة بعد ظهوره الأخير بشكل غريب عبر حسابه الخاص، حيث غريلز على أسنانه وهي نوع من أناع المجوهرات، ليتبين في ما بعد أن كانيي ازال جميع أسنانه ليحصل على هذا النوع من المجوهرات، كما وشارك صورة لشخصية من سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة الذي يدعى jaws ، والذي سمي هكذا بسبب فكيه وأسنانه.



وتفاعل الجمهور مع هذا الخبر أكثر فأكثر بعد أن عرفوا سعر الغريلز التي حصل عليها كانيي وهو 850 ألف دولار.

وكان قد اتُهم كانيي ويست بالاعتداء والضرب، بعد حادثة مزعومة وقعت عام 2022، تسبب خلالها في تشويه رجل.

ويواجه كانيي دعوى قضائية بتهمة الضرب بسبب هذه الحادثة، التي وقعت بين ويست وتاجر توقيعات يدعى "جاستن بوبلافسكي" خارج سوهو هاوس في لوس أنجلوس، بحسب ما كشفته وثائق المحكمة التي حصل عليها موقع "TMZ"

وادعى بوبلافسكي أنّ ويست لكمه مراراً وتكراراً بعدما طلب من الأخير الحصول على توقيعه.

وقال بوبلافسكي أنه كان ينتظر خارج أحد الفنادق للحصول على توقيع ويست، عندما قال له مغني الراب "اخرج من هنا قبل أن أبرحك ضرباً".

وتابع بوبلافسكي أن ويست ضربه ثم سأله "هل تريد أن تتعرّض فعلاً للهجوم؟"، ثم قام بضربه مرات عدة أخرى، ما أدّى إلى "إصابته بجروح خطيرة"، بعدها طلب جاستن اعتذاراً من ويست عن الضربة الأولى.

