رامي جمال يحمس الجمهور ويكشف عن موعد طرح أغنيته المنتظرة "وأنا بفارق"

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري رامي جمال عن موعد طرحه لأحدث أعماله وهي أغنية بعنوان "وأنا بفارق"، حيث شارك مع الجمهور البوستر الرسمي للأغنية محمساً المتابعين لها، وعلق بالقول: "وانا بفارق ….

الجمعه ان شاء الله الساعه ٥ علي قناه اليوتيوب توزيع العبقري احمد ابراهيم ولحن تيام علي وكلمات ادهم معتز ….وعد ان شاء الله ب اغنيه من اهم اغاني مشواري المتواضع".

وفي وقت سابق، أشاد رامي جمال بالأغاني التي طُرحت في هذه الفترة، قائلا: "أنتم صعبانين عليّ من كمية الأغاني الدرامية مني ومن باقي الفنانين في هذه الفترة، لكن الواضح أن 24 سنة فل".

وأضاف: "أنا مسرور جدًا في هذه الفترة من أغاني بداية من الهضبة لأصغر مطرب موجود، وهذا يطمئن أن الصناعة في وقت من أجمل أوقاتها وتركيز من الصناع المستفيدين منه المستمعون، والقادم أجمل وأجمل".

