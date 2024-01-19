ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو من عزاء والد الممثل السوري قصي خولي، الإعلامي السوري عميد خولي، وقد ظهر فيه تلاوة آيات قرآنية بصوت الشيخ ياس الصالح.

وقد ظهر قصي في إحدى الفيديوهات وهو يوجه تحية للشيخ قائلً: "كلنا واحد"، بإشارة منه إلى عدم وجود فرق بالنسبة له حسب الأديان.

وقد توفي الإعلامي السوري عميد خولي، بعد إصابته بفشل كلوي في أحد المستشفيات، ونعاه قصي قائلاً: "ترّجل عميدنا، فارسنا، سيدنا وحبيبنا. ترّجل أبي. إلى اللقاء سيدي ومعلمي. وداعا عميد وداعا يا ابو قصي . من أمن بي وإن مات فسيحيا".

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- بعد الجنازة في الكنيسة.. آيات قرآنية في وداع والد قصي خولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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