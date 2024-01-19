ميرنا وليد - بيروت - تصدر خبر طلاق الفنان الإماراتي حسين الجسمي المواقع الإخبارية وذلك بعدما شارك صورة حديثة له عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها غير مرتدي دبلة الزواج.

لكن ما ينتبه له كثر ان الفنان الإماراتي لم يرتدي خاتم زواجه الا لفترة قليلة بعد زواجه وتحديداً لشهر تقريباً وذلك في حفلة أحياها في ليلة رأس السنة 2023 اي قبل عام تقريباً وبعدها لم يضعه أبداً وإن كانت نظرية عدم ارتدائه الخاتم تدل على طلاقه فعلى الاغلب ان ذلك حصل قبل فترة طويلة جداً والامر ليس حديثاً كما يظن البعض.

يذكر ان الفنان الاماراتي يرفص رفضاً قاطعاً الحديث في الاعلام حول حياته الخاصة.

كانت هذه تفاصيل خبر تفصيل مهم يثير الجدل حول طلاق حسين الجسمي بعد فترة قصيرة من زواجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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