بالصورة- القبض على نجم عالمي في أحد المطارات..والسبب ساعة

ميرنا وليد - بيروت - في موقف غريب، تم توقف النجم العالمي أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ بعد ضبط ساعة يد من Audemars Piguet غير معلن عنها بحوزته.



و طلب من شوارزنيغر دفع 26000 يورو مقابل قيمة الساعة، و4000 يورو كضرائب، وغرامة قدرها 5000 يورو، ليوافق شوارزنيجر على دفع المبلغ كاملاً، ليتم اصطحابه إلى أحد البنوك بعد أكثر من 3 ساعات من الاستجواب لدفع نصف الرسوم نقدًا، ثم واصل طريقه إلى النمسا.

و كان شوارزنيغر متوجهًا إلى المزاد الذي استضافته شركته شوارزنيغر للمناخ في القمة العالمية النمساوية، والساعة التي ضبطت بحوزته وهي قطعة فريدة من نوعها من AP صُنعت خصيصًا له، كانت مخصصة للبيع بالمزاد.

