الكشف لأول مرة عن صورة ابن بوراك أوزجيفيت الثاني..هل يشبهه؟

ميرنا وليد - بيروت - كشف النجم التركي بوراك أوزجيفيت لأول مرة عن صورة ابنه الثاني كرم، وذلك من خلال جلسة تصوير أجراها معه وزوجته النجمة فهرية إفجين.

وتداول الجمهور الصورة بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، وقد أشار البعض الى ان كرم يشبه والده الى حد كبير.

وكان قد تم الكشف عن أن فهرية إفجين وبوراك أوزجيفيت سيحصلان على إجمالي 80 مليون ليرة تركية، مقابل إعلانات لعلامة تجارية للأثاث.

وقد ذكرت المصادر التركية أن فهرية وبوراك سيصبحان الوجه الإعلاني للعلامة التجارية، وعقدهما مدته عامين.

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