مواقع التواصل برعاية هيفا وهبي..وما الذي ينتظرنا من إبهار بعد؟

ميرنا وليد - بيروت - تحقق أغنية "وصلتلها" للنجمة هيفا وهبي نجاحا كبيرا بين الجمهور، وقد وصلت بأيام قليلة الى 3 مليون و300 ألف مشاهدة على قناتها الخاصة على يوتيوب، اذ فعلا اكتسحت مواقع التواصل الإجتماعي، كما ان الجمهور متشوق جدا لطرح الكليب الذي سيشكّل ضجة فنية.



الأغنية من كلمات محمود عبدالله وألحان الراحل محمد النادي وتوزيع موسيقي نور، وميكس وماستر سليمان دميان.

وكانت نشرت هيفا وهبي مقطع فيديو، شوقت من خلاله متابعيها لفيديو كليب أغنيتها "وصلتلها".

وشاركت هيفا وهبي متابعيها، مقطعاً من الكليب الجديد، ظهرت فيه وهي تقول: "أنا ولا مرة فكرت إنو حتى نترك بعض... أنا صار لازم فل".