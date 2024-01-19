بريتني سبيرز: "اخطر حيوان في العالم هي المرأة المبتسمة الصامتة"

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت النجمة العالمية بريتني سبيرز جدلا كبيرا بين الجمهور بعد توصيف المرأة المبستمة الصامتة بـ "الحيوان"، اذ قالت في منشورها: "اخطر حيوان في العالم هي المرأة المبتسمة الصامتة".

وكانت نفت بريتني سبيرز أن تكون تعمل على ألبوم جديد وفق ما أفادت بعض التقارير الإخبارية الفنية.

وجاء في منشور لها بصفحتها الرسمية والذي أرفقته بلوحة شهيرة لـ سالومي : "فقط لكي نوضح أن معظم الأخبار مجرد قمامة!"، وجاء في التعليق: "يستمرون بالقول إنني ألجأ إلى أشخاص عشوائيين لعمل ألبوم جديد... لن أعود أبدًا إلى صناعة الموسيقى!". "عندما أكتب، فأنا أكتب من أجل المتعة أو أكتب أغنيات لأشخاص آخرين!".

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