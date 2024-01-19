ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ياسمين صبري صوراً لها خلال تواجدها واستعرضت إطلالتها وارتدت بنطلون باللون الاسود والقميص الابيض مع حذاء من الفرو وجيليه بالفرو أيضاً ونسقت معه حقيبة من دار Hermes العالمي.

هذه الحقيبة Birkin 25 Niloticus Crocodile Rose Pourpre يصل سعرها الى حوالي 53200 يورو اي حوالي 57900 دولار أميركي هذا في حال كان حجم الحقيبة هو الاصغر اي 25 اما في حال كان اكبر فيرتفع سعر الحقيبة النادر وجودها حاليا في الاسواق نظرا الى ان الكمية التي تم انتاجها بيعت.

كانت هذه تفاصيل خبر آلاف الدولارات.. إليكم سعر حقيبة يد ياسمين صبري الباهظة الثمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.