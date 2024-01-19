ميرنا وليد - بيروت - فاجأ سلطان الطرب جورج وسوف الحضور بمشاركته في حفل "ليلة صلاح الشرنوبي"، الذي أقيم مساء الخميس على مسرح أبوبكر سالم، في بوليفارد مدينة الرياض برعاية هيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ، بمشاركة مجموعة من نجوم لبنان والوطن العربي راغب علامة، عاصي الحلاني، نانسي عجرم، أسماء لمنور، أصالة، ومحمد الشرنوبي، ووائل جسار والذين غنوا معه أغنيته "يا بياعين الهوى" التي تعد من أغنياته الشهيرة وهي من كلمات أحمد شتا، وألحان الراحل صلاح الشرنوبي الذي كرم بهذه الليلة من خلال نجومنا الذين قدموا اشهر أعماله خلال مسيرته التي أصبحت من التاريخ الفني.

كانت هذه تفاصيل خبر جورج وسوف يفاجئ الحضور في حفل "صلاح الشرنوبي" وهكذا غنى معه نجوم السهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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