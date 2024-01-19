«عمرو سعد ويوسف الشريف ومنى زكى» تراجعوا فى اللحظات الأخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - ضيق الوقت يجبر النجوم على الخروج من سباق رمضان 2024

يعتبر موسم دراما رمضان حالة خاصة لدى الجمهور لمتابعتهم نجمهم المفضل على الشاشة لمدة 30 يومًا من خلال عمل يجذبهم وينال إعجابهم، وعلى الرغم من أن هناك نجومًا اعتادوا التواجد فى رمضان إلا أن هذا الموسم مشهد غياب عدد من النجوم عن الموسم الرمضانى 2024 بشكل رسمى.

فيما أعلن عدد منهم فى اللحظات الأخيرة خروجهم لضيق الوقت وعدم اللحاق بالتصوير.

وتستعرض الخليج 365 أبرز النجوم الغائبين عن الموسم الرمضانى لعام 2024.

<< يغيب النجم يوسف الشريف عن رمضان للعام الثالث على التوالى وذلك بعد توقف تحضيرات مسلسل «الراكون» لضيق الوقت، حيث إن العمل تدور أحداثه فى 30 حلقة ويحتاج إلى سفر خارج مصر واضطرت الشركة المنتجة لتأجيله لرمضان 2025، وكان آخر أعمال النجم يوسف الشريف مسلسل «كوفيد 25»، الذى عُرض فى رمضان 2021 من 15 حلقة.

<< أيضا خرج مسلسل «220 يوم»، للفنان كريم فهمى عن رمضان 2024، لعدم انتهاء التحضيرات الخاصة به، وأعلن كريم أن المسلسل تدور أحداثه فى إطار رومانسى اجتماعى حول الأسرة وكيفية تولى الآباء مسئولية تربية أبنائهم، وخاصة دور الأب فى بناء الأسرة والحفاظ عليها فى ظل التحديات الكثيرة فى المجتمع وقد تم الانتهاء من كتابة 10 حلقات من المسلسل ويعد العمل هو التعاون الثانى بين صبا مبارك وكريم فهمى بعد مسلسل «حكايات بنات».

<< أيضا خرج مسلسل «قصة مدينة»، للفنان أحمد امين، بعدما أمتع جمهوره فى رمضان 2023 بمسلسل «الصفارة»، والعمل مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار دراما خارج الكوميديا، والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج كاملة أبو ذكرى.

<< وبسبب مشاكل إنتاجية خرجت «فوازير» الفنانة روبى من الموسم الرمضانى كلاكيت ثانى، وذلك بعد أن أعلنت مشاركتها، إلا أن التجهيزات لم تنته.

<< وعلى جانب آخر أعلن عدة نجوم خروجهم مبكراً من الموسم وذلك لانشغالهم بأعمالهم السينمائية بينهم النجم محمد رمضان الذى يغيب عن هذا الماراثون الذى كان حديث الشارع فى رمضان 2023 بمسلسل «جعفر العمدة» الذى حقق نجاحًا كبيرًا، وتم تأجيل مسلسل «جعفر العمدة 2» حتى يحضر له رمضان بشكل جيد لرمضان 2025.

<< وكذلك يغيب الفنان عمرو سعد عن ماراثون رمضان 2024 لأول مرة منذ 3 سنوات، حيث كان يحضر لمسلسل ضخم إنتاجيًا فى رمضان يحمل اسم «سيدى مكين»، إلا أن التكلفة العالية منعته من استكماله هذا العام لذلك قرر تأجيله إلى رمضان 2025.

<< ومن ضمن الأسباب أيضًا أنه يهدف لظهور مسلسله الرمضانى بأحسن صورة لذلك قرر تأجيل العرض إلى رمضان 2025، وشارك النجم عمرو سعد فى رمضان 2023 بمسلسل «الأجهر».

<< فيما تسبب ضيق الوقت فى غياب العديد من النجمات والنجوم عن ماراثون رمضان 2024، بينهن الفنانة منى زكى التى تغيب بعد تألقها فى «تحت الوصاية» الذى قدمته فى رمضان 2023، وذلك بسبب مشاركتها فى فيلم سينمائى يجعلها تغيب هذا العام، أيضا تغيب الفنانة منة شلبى عن دراما رمضان بعد نجاحها فى مسلسل «تغيير جو» رمضان الماضى، وأعلنت أنها لم تجد سيناريو جيداً لتعود به.

<< وعلى الرغم من تحقيق الفنانة دنيا سمير غانم نجاحًا فى رمضان 2023 بمسلسل «جت سليمة» فإنها تغيب عن رمضان 2024، وتردد أنها تبحث عن شركة إنتاج جديدة بعد انتهاء التعاقد بينها وبين المنتج هشام جمال الذى قدمت معه كل مسلسلاتها.

<< كذلك الأمر مع النجمة أمينة خليل التى تبحث دائمًا عن الأعمال التى تستهويها لتقدمها فى رمضان، لذلك قررت النجمة أمينة خليل الغياب عن رمضان 2024 لعدم وجود سيناريو جذاب لتقديمه، وقدمت أمينة خليل فى رمضان 2023 مسلسل «الهارشة السابعة». وخرج مسلسل «كوبرا» بطولة النجم محمد إمام من رمضان بسبب انشغاله بأعمال سينمائية أخرى، وذلك بعد تألقه فى آخر أعماله برمضان مسلسل «النمر» الذى برع فى تقديمه بجانب النجمة نرمين الفقى ومحمد رياض.