أمير عيد يكشف عن أحلامه وسر اتجاهه إلى التمثيل في "سولد أوت" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يحل الفنان أمير عيد ضيفًا على الإعلامي محمود سعد، في برنامج "سولد أوت- كامل العدد" على قناة "CBC"، اليوم الجمعة.

يعد الحوار هو أول لقاء جماهيري لأمير عيد مع محمود سعد من خلال الحلقة التي تُعرض في تمام التاسعة مساء، ويتحدث فيها الفنان عن بدايته وعلاقته بوالده ووالدته وفترة المراهقة وأسباب استعانته بطبيب نفسي في مراحل مهمة في حياته.

كما يتحدث أمير عيد عن مهنة التمثيل التي استهوته فجأة ولماذا؟ ويتطرق الحوار لأحلامه في الموسيقى ورأيه في الزواج وعلاقته بفريق كايروكي.

برنامج "سولد أوت- كامل العدد" يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.