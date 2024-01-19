طلاق جديد يضرب الوسط الفني المصري بعد انفصال ياسمين عبد العزيز والعوضي

أعلنت جيني كمال طلاقها رسميًا من الشاعر الغنائي أمير طعيمة وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك، إذ قالت في منشورها “تمّ الطلاق الرسمي وليس انفصالاً وسيبقى أمير والد أولادي وجد أحفادي، له الود والتقدير، الحمدلله”.

من جانبه، التزم أمير طعيمة الصمت بشأن قضية الإنفصال بعد زواج استمر ١٥ عامًا.

يُعد طلاق أمير طعيمة وجيني كمال أحدث انفصال في الوسط الفني المصري بعد الضجّة الكبيرة التي أحدثها اعلان ياسمين عبد العزيز انفصالها رسميًا عن أحمد العوضي في يوم عيد ميلادها.

نذكر أن آخر أعمال امير طعيمة أغنية “موحشتكيش” للفنان تامر حسني وهي من كلمات طعيمة ومن الحان وتوزيع أحمد إبراهيم.