حسام داغر يحيي ذكرى وفاة والدته بكلمات مؤثرة

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الفنان حسام داغر، على احياء الذكرى الرابعة لوفاة والدته، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وشارك الفنان حسام داغر، جمهوره مقطع فيديو له برفقة والدته، وعلق عليه قائلًا : "النهاردة سنويتك الرابعة يا ماما يا حبيبتي وطول عمرك بتحبي الورد وملقتش حاجة ممكن توصلك غير الدعاء والورد اللي بتحبيه.. فاكرة الفيديو ده لما أخواتي صورونا وإحنا داخلين من الباب من الحج في 2017".

وأضاف : "أنتي دلوقتي في الجنة المليانة ورود (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ)، الآية بتصور النعيم اللي بيوصل ليه المتقون.. وأنتي وردك والفل اللي زرعتيه بيطرح.. كل سنة وناس بتشمه وبقولهم ماما اللي زارعاه وسبحان الله كأن ريحته من الجنة، النهاردة إن شاء الله ربنا يقدرني نعملك ختمة عندي في بيتي مع حبايبك وحبايبي ويارب ثوابها يوصلك".

وتابع: "هدية عيد ميلادك يوم 25 يناير وذكّرى وفاتك يوم 18 يناير اللي يحب يشاركنا يبقاله الأجر والثواب.. لو كنتي عايشة وسطينا كان زمانك تميتي 70 سنة النهاردة أكيد مكنتيش هتحبي الرقم ده.. بس كنت هنضحكك شوية ونهزر معاكي لحد ما تنسي يا جميلة وبشوشة وطيبة.. عيد ميلادك في الجنة يا حبييتي مع بابا حبيبك ويا رب تكوني راضية عني.. وحشتيني قوي".