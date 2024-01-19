ميرنا وليد - بيروت - شغل إختيار الفنانة السورية أصالة لحذائها الجمهور في ليلة صلاح الشرنوبي التي أحيتها أمس في المملكة العربية السعودية الى جانب عدد من زملائها من الفنانين.
وارتدت فستاناً أبيضاً مطرزاً يتميّز بقصته الفخمة لكنها نسقت معه حذاء شتوي باللون البيج لا يليق مع ستايل الفستان أبداً. وداقع عنها عدد من الجمهور مشيرين الى انها ترتاح في ارتداء الاحذية من دون كعب خلال غنائها الا انه كان عليها اختيار حذاء يتوافق أكثر مع ستايل الفستان كالـ Ballerine مثلاً الذي يكون ذو قصة أنثوية ليتلاءم مع اللوك.
كانت هذه تفاصيل خبر حذاء أصالة في حفل صلاح الشرنوبي يثير التساؤلات.. إختيار لا يليق بالفستان! - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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