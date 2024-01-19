٢٥ صورة من حفل عمرو دياب بالقرية العالمية في دبي.. ويغني أحدث أغانيه "يا قمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

التقى النجم الكبير عمرو دياب بجمهوره في حفل أقيم بالقرية العالمية في دبي، مساء أمس الخميس ١٨ يناير.

وقدم عمرو دياب الذي ظهر باطلالة شبابية باقة من أشهر أغانيه الجديدة والقديمة، بينها: يا أنا يا لأ، بحبه، لو اتساب، برج الحوت، الحظ، وياه، يتعلموا، تملي معاك، شكرا من هنا لبكرة، ميدلي (قمرين - العالم الله- ليلي نهاري - نور العين، يا قمر، وهتدلع).

يذكر أن الفنان عمرو دياب تصدر قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية بألبومه الجديد "مكانك" والذي صدر نهاية عام ٢٠٢٣.