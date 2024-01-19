بعد عشر سنوات على وفاته، ما هو العرض الذي رفضه بول ووكر بقيمة عشرة ملايين دولار؟

بول ووكر، الذي اشتهر بدور براين أوكونر، في سلسلة Fast & Furious، رفض عشرة ملايين دولار في عام ٢٠٠٣ عندما عُرض عليه تجسيد أحد أشهر الأبطال الخارقين في التاريخ.

ورفض الممثل، الذي توفي عام ٢٠١٣ في حادث سيارة مروّع، لعب دور سوبرمان حيث وأوضح “مات لوبر”، مدير اعمال بول ووكر قائلاً: “أعتقد أنها كانت صفقة بقيمة ١٠ ملايين دولار، وكان هو المرشح الأوفر حظًا، لقد كان مستعدًا لذلك وكنت أعلم أنه كان يفكر في القيام بذلك”.

وحاول بول ووكر ارتداء زي سوبرمان ولكن عند هذه النقطة أدرك أنها ليست مناسبة له فقال: “هذا ليس أنا”.

وفي لقاء لـ ووكر مع صحيفة Chicago Sun-Times في عام ٢٠٠٣ قال: “نعم، كان بإمكاني جني ملايين الدولارات من هذا الامتياز. وربما كان بإمكاني شراء أسطولي الخاص من الطائرات أو جزيرتي الخاصة”.

في ذلك العام، ٢٠٠٣، أصدر بول فيلمه “2 Fast 2 Furious” إلى جانب تيريز جيبسون.