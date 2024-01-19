غيرة حبيب هاندا أرتشيل دفعته للقيام بهذا الأمر.. فهل يرضيها؟

ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت في الساعات الأخيرة أخبار مفادها أن غيرة حبيب النجمة التركية الشهيرة هاندا أرتشيل، هاكان سابانجي قد دفعته لطرد سائقها الشخصي، وذلك لأنه لا يزال شاب بعمر صغير، وهذا ما لم يتقبله، وقام بإستبداله بسائق شخصي آخر أكبر سنًا، وهذا الأمر كانت راضية عنه هاندا ولم يزعجها.



وقد تداولت صفحات على السوشيال ميديا، صور لفتاة وصفوها بأنها توأم هاندا أرتشيل.

وأثارت الصورة جدلاً كبيراً للتطابق بالملامح بين هاندا والفتاة ذات الأصول الإيرانية.

وتفاعل عدد كبير من محبي الممثلة التركية، معبرين عن صدمتهم للتشابه الكبير بين هاندا والفتاة الإيرانية، في حين اعتبر آخرون عكس ذلك ولم يجدوا أي شبه بينها وبين هاندا.

وكان موقع "gecce" التركي قد نشر الصورة سابقاً، وعلق عليها قائلاً" أن الجميلة هاندا أرتشيل عثرت على توأمها الذي يطابقها في الشكل تماما، حتى أنك تشعر بالصدمة من رؤية صورهما بجانب بعضهما البعض".

يشار إلى أن الفتاة شبيهة هاندا اسمها "Negin Mirsalehi"هي هولندية من أصول إيرانية.