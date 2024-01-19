كارلا حداد تتخلى عن شعرها الأشقر.. وهكذا أصبحت

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد مجموعة صور لها، كشفت فيها عن تغيير لون شعرها من الأشقر إلى البني بعد فترة طويل من إلتزامها بهذا اللون.



وعلقت كارلا حداد على المنشور قائلة: "كوني شقراء لا يحددني، وكوني سمراء لا يحدني".

وتتألق الاعلامية اللبنانية كارلا حداد أسبوعياً بتقديمها برنامج The Stage على شاشة الـ LBCI، ونجاح البرنامج جعله يستمر لموسم ثانٍ، حيث يتم كل أسبوع تكريم شخصية فنية قدمت الكثير من الأعمال للمكتبة الفنية. كارلا من ناحيتها تختار إطلالاتها بعناية وتنوّع بين الكلاسيكي والمودرن، وهذا الموسم أطلت في 3 حلقات حتى كتابة هذه السطور، ونلاحظ انها اختارت 3 ستايلات مختلفة، ففي الحلقة الاولى من الموسم الجديد، اختارت فستاناً رائعاً مطرزاً بحبات الكريستال من تصميم المصمم عباس حراجلي، في الحلقة الثانية تألقت بكورسية وبنطلون أبيض من العلامة التجارية BENDY BARK وفي الحلقة الثالثة اختارت فستان كلاسيكي من تصميم روني أبو حمدان.