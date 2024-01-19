ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة والراقصة المصرية دينا لإنتقادات واسعة بعد تصريحاتها الأخيرة حول الرجال والزواج، والتي قالت فيها: "استكفيت من الرجالة".

هذه الإنتقادات دفعت دينا للرد والتبرير على هامش حضورها العرض الخاص لفيلم "الملكة"، وقالت: "كنت بهزّر لما قولت استكفيت من الرجالة، هو أنتم كل حاجة بهزّر فيها بتاخدوها على محمل الجد؟ أنا شخص دمه خفيف بيهزّر على طول، هو محدّش يعرف يهزّر معاكم. هو أنا صغيرة لدرجة فتى أحلامي؟ مفيش حاجة اسمها فتى أحلام غير لـ18 سنة أو 21 سنة، أنا أكيد مش هيبقى فتى، هيبقى راجل كبير".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد حديثها عن الزواج.. الراقصة دينا تتعرض للإنتقادات وترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.