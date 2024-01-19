رامي جمال يغيّر إسم أغنيته في نفس يوم طرحها

ميرنا وليد - بيروت - غير الفنان المصري رامي جمال، اسم أغنيته الجديدة المقرر طرحها اليوم من "وأنا بفارق" لـ"بعده فارق".

ونشر رامي على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بوستر الأغنية، وعلق : "طيب أنا غيرت اسم الأغنية لبعده فارق والأغنية النهاردة الساعة 5 على قناة يوتيوب وكل المنصات… أغنية تدفي في البرد".

أغنية "بعده فارف" هي توزيع أحمد إبراهيم ولحن تيام علي وكلمات أدهم معتز".

وفي وقت سابق، أشاد رامي جمال بالأغاني التي طُرحت في هذه الفترة، قائلا: "أنتم صعبانين عليّ من كمية الأغاني الدرامية مني ومن باقي الفنانين في هذه الفترة، لكن الواضح أن 24 سنة فل".

وأضاف: "أنا مسرور جدًا في هذه الفترة من أغاني بداية من الهضبة لأصغر مطرب موجود، وهذا يطمئن أن الصناعة في وقت من أجمل أوقاتها وتركيز من الصناع المستفيدين منه المستمعون، والقادم أجمل وأجمل".

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