هل تعلمون.. أغنية "حبيت إرمي الشبك" ليست لـ جورج وسوف بالأساس وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - هل تعلمون أن أغنية "حبيت إرمي الشبك" الشهيرة للفنان جورج وسوف، ليست له في الحقيقة، وقد غناها قبله فنان شهير ولكنها علقت بأذهان الناس بصوته.



في الحقيقة أغنية "حبيت ارمي الشبك" من ألبوم "إنت غيرهم" التي أصدرها عام 2002، وعلمت في الأذهان بصوته طرحت عام 1966 بصوت الفنان صفوح شربجي وهو أحد المغنين "المغمورين" رغم أن لديه أغنيات أخرى مثل "قلبك طيب يا سلام" كما أن ظهر في فيلم "أنا عنتر" إلى جانب الممثل دريد لحام والراحل نهاد قلعي إلا أن أغنيته لم تحقق نجاحا مماثلا لما حققه جورج وسوف الذي قام بطرح الأغنية بتوزيع موسيقي جديد.