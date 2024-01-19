إليسا بكلام مؤثر لـ منير بو عساف بعد وفاة زوجته

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الفنانة إليسا رسالة تعزية للشاعر منير بو عساف بوفاة زوجته ميرلا زلاقط، اذ كتبت على حسابها الخاص: "كتير تأثرت بالخبر اللي قريتو وزعلت من أعماق قلبي. الله يصبرك على هالمصاب الأليم، رغم إنو الكلام ما بيعزي متل ما لازم. انشالله نفسها بالسما وتكون ملاك إلكن. المسيح قام".

وكان غيب الموت ميرلا زلاقط، بعد معاناة مع المرض، وذلك بعد اصابتها بمشاكل صحية، أدت إلى دخولها المستشفى منذ نحو الشهر، وتم طلب وحدات دم لها أكثر من مرة، بعد أن كان قلبها يعمل بنسبة 20%.

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