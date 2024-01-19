45 عامًا على رحيل صلاح منصور

ياسر رشاد - القاهرة - تحل اليوم الذكري الخامسه والاربعين لرحيل الفنان القدير جدا صلاح منصور، فنان كان يتمتع بموهبه نادره في عالم التمثيل، بدا حياته الفنيه في مطلع الخمسينيات، حيث شارك في ادوار مساعده في افلام حبيب الروح وشاطئ الغرام.

وشهدت حفله الستينيات قمه توجه الفني من خلال مشاركته في بطوله العديد من الافلام، منها افلام مع الذكريات مع ناديه لطفي واحمد مظهر ولن اعترف مع فاتن حمامه واعتراف مع يحيي شاهين ويبقي دور العمده عتمان في فيلم الزوجة الثانية ١٩٦٨ من اعظم ادواره علي الاطلاق.

وواصل التالق في افلام حكايه بنت اسمها مرمر مع سهير المرشدي وشيء في صدري مع رشدي اباظه وثمن الحريه مع محمود مرسي والقطط السمان وابو ربيع مع فريد شوقي وقبيل رحيله لاشهر قليله، شارك في بطولة مسلسلي احلام الفتى الطائر مع عادل امام ومسلسل الضباب مع الراحل عماد عبد الحليم الفنان الراحل استشهد نجله في حرب اكتوبر ٧٣ ووزع.

وكان له علاقة خاصه مع الرئيس الراحل انور السادات مرت السنوات، ومازال فن صلاح منصور خالد في وجدان الملايين رحل عن دنيانا يوم الجمعة ١٩ يناير ١٩٧٩عن عمر ناهز ٥٨ عاما.