احتفالات بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير في فعاليات قصور الثقافة بالمنيا

ياسر رشاد - القاهرة - عيد الشرطة.. نظم فرع ثقافة المنيا مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة 25 يناير، برعاية وزارة الثقافة.

وفي السياق شهد بيت ثقافة النيل لقاء أداره الحسيني حسن، تحدث خلاله الشاعر مختار عبد الفتاح رئيس نادي أدب المنيا، عن أسباب قيام الثورة وأهم نتائجها، ورغبة الشعب المصري في التغيير من أجل الحرية والاستقرار، واختتم حديثه موضحا عوامل نجاح الثورات والتي من أهمها ثقافة ووعي الشعب، ومساندته لرجال الجيش والشرطة البواسل لمواجهة الفكر المتطرف والحفاظ على مكتسبات الوطن دون المساس به.

واستمرارا للفعاليات المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، أعد بيت ثقافة مطاي لقاء أدارته د. رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا، استهلت خلاله الحديث بالتعريف بدور رجال الشرطة في حماية وسلامة الوطن والمواطنين، وتناول خلاله ضيوف اللقاء د.محمد عبد المطلب، د. محمد عبد الظاهر، أحداث موقعة الإسماعيلية عام 1952، ذلك اليوم الذي قدم فيه رجال الشرطة أرواحهم فداء للوطن خلال التصدي للاحتلال البريطاني، والذي أصبح فيما بعد عيدا للشرطة المصرية يحتفل به كل عام.

من ناحيتها تحدثت د. إيمان عليوة - أستاذ علم الاجتماع السياسي، عن أهمية الشعور بالأمان للمواطن كاحتياج أساسي، موضحة دور الشرطة في حماية وسلامة المواطنين.

مشيرة في حديثها أن الاحتفال بعيد الشرطة يعد يوما للوفاء بأولئك الأبطال الساهرين والقائمين على أمن المواطن وشعوره بالاطمئنان.

كما أقيم عدد من الورش الفنية بكل من بيت ثقافة سمالوط، وقصر ثقافة المنيا ضمن نشاط مرسم الطفل والفنون التشكيلية لتصميم لوحات تعبر عن ذكرى الثورة بالألوان المختلفة.