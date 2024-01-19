تفاصيل وموعد انطلاق فيلم "عادل مش عادل"

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد أبطال وصناع فيلم "عادل مش عادل" لانطلاق عرضه في السينمات يوم الأربعاء المقبل.

قصة فيلم عادل مش عادل

تدور الأحداث في إطار كوميدي، حول الشاب (عادل الأمين) الذي يعيش متخبطًا في حياته ويعجب بفتاة حقيقتها مخيفة مما يوقعه في متاعب جمة، وذلك في ظل مطاردته من قبل الصحفية (غادة) التي لا تهتم سوى بالحصول على الأخبار المشوقة.

أبطال فيلم عادل مش عادل

فيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال صاحبة اغنية مخاصماك، والفيلم قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي

يشار إلى ان آخر أعماله فيلم "رهبه"، الذي ُطرح العام الماضي، وتدور احداثه حول يعيش سيد رهبة في أحد الأحياء الشعبية، ويفرض قبضته وسيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاؤه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم؛ سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.

فيلم "رهبة" سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وبطولة أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بيومي فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين.