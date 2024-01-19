معرض القاهرة للكتاب .. «غزوة عزيزة» لـ روبير الفارس يفتح ملفاً جديداً عن معركة مجهولة

ياسر رشاد - القاهرة - معرض القاهرة للكتاب.. يفتح الكاتب روبير الفارس عبر كتابه «غزوة عزيزة» الصادر عن دار "روافد" ملفاً جديداً عن معركة مجهولة من معارك طه حسين الكثيرة ضد التخلف، ربما لم نعرف عنها كثيراً أو قليلاً، لأن الطرف الأول في المعركة فتاة مصرية، لم يُسمع لها حس ولا خبر بعدها، ولم تصبح «سيدة لامعة»، تلعب دوراً رائداً في مجتمعها، ومن المحتمل أن أفكارها ومفاهيمها الدينية ورؤيتها لدور المرأة في الحياة أخذتها إلى الركن البعيد الهادئ من أجل البيت والأولاد.



غير أن الكلام عن هذه المعركة طرح سؤالاً غاية في الأهمية: من الذى كسب المعركة: طه حسين المفكر الكبير اللامع أم هذه الفتاة المجهولة التي لا يذكرها التاريخ؟

الإجابة عن السؤال ضرورية، لنفهم ما يحدث في مجتمعنا، لكن علينا أولا أن نعود إلى أصل الحكاية. حكاية "عزيزة عباس عصفور".

يشارك الكاتب روبير الفارس بكتابه «غزوة عزيزة» بمعرض القاهرة الدولى للكتاب قاعة 1.. B41..

تبدأ الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الفترة من 24 يناير 2024 إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة"، واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل. كما تحل النرويج ضيف شرف هذا العام.

