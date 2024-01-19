محمد عادل إمام يخوض دراما رمضان 2024 بمسلسل"كوبرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن النجم محمد عادل إمام، عن خوضه موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "كوبرا" ويعرض على قنوات MBC.

ونشر إمام، بوستر للمسلسل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "توكلنا على الله.. مسلسل كوبرا.. رمضان ٢٠٢٤ إن شاء الله، تأليف: أحمد أبو زيد، إخراج: أحمد شفيق، على قنوات MBC".

تأتي عودة محمد عادل إمام للدراما التليفزيونية بعد غياب عامين، حيث كانت آخر مشاركات محمد عادل إمام في دراما رمضان 2021 ببطولة مسلسل "النمر".

ودارت أحداث المسلسل في إطار الدراما الممزوجة بالإثارة والتشويق، حول شاب صعيدي يهرب إلى القاهرة، ويتعرض لحادث يفقده الذاكرة، فيهتم به أهل الصاغة، ويحاول التسطر والتنكر في أكثر من شخصية حتى لا يعثر عليه أحد.

مسلسل "النمر" بطولة محمد عادل إمام وهنا الزاهد ونرمين الفقي ومحمد رياض وبيومي فؤاد ومحمود حافظ وحجاج عبدالعظيم، وعدد من الفنانين، ومن إخراج شيرين عادل.

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