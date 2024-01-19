خاص بالفيديو- صلاح الشرنوبي يعِد وائل جسار بأغنية من الحانه والأخير يعلّق”لم أكن محظوظاً”

على هامش تكريم الملحن الكبير صلاح الشرنوبي ضمن فعاليات موسم الرياض، اجرى النجم اللبناني، وائل جسار، مؤتمرًا صحفيًا تحدّث خلاله عن هذه الليلة الاستثنائية ضمن فعاليات موسم الرياض.

موقع “الخليج 365” الذي واكب تفاصيل الحفل، عاد بهذه المقابلة مع وائل جسار الذي عبّر عن تمنياته بالعمر الطويل والصحة للموسيقار الشرنوبي، الذي قدم برأيه اعمالاً “خالدة” منذ التسعينيات حتى اليوم، وأشار “جسار” انه لا زال حتى اليوم يستمع الى الأغنيات التي لحنها الموسيقار الشرنوبي مثل أغنية “كلام الناس”، “ليل العاشقين” و”بتونس بيك” والكثير من الأغنيات التي حصدت نجاحًا كبيرًا في فترة التسعينيات وما زالت، حتى ان الجيل الجديد يستمع اليها ويرددها.

جسار عبّر عن اسفه الشديد لعدم حصوله على لحن من الموسيقار”العبقري” صلاح الشرنوبي كما وصفه. كما قدّم الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على لفتته الجميلة في تقديم ليالٍ فنية تكريمية متميزة، معبّرًا عن اعجابه بأفكاره العبقرية قائلا “الله يحميه ويحمي المملكة العربية السعودية وشعبها ان شاء الله”.

وردا على سؤال عن الأغنية الأقرب الى قلبه من بين أغنيات الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي، اجاب جسار: “بكل صراحة احب كل اغنيات الموسيقار صلاح الشرنوبي” ، ولكن اغنية “بتونس بيك” هي الأقرب الى قلبي، ثم ردّدها غناء.

اما بالنسبة لتلحين الأغنيات فأجاب جسار انه يُلحن، لكن لا يعتبر نفسه ملحناً، وقال ممازحاً “عم بتعلم”. وتمنى ان يقدّم في الأيام المقبلة اغنية من الحانه تنال اعجاب الجمهور

وفي كلمته اعتبر جسار انه ليس محظوظا وذلك بسبب عدم تعاونه مع صلاح الشرنوبي، متمنيًا ان يُزين ارشيفه بأغنية من اعماله فردّ عليه صلاح الشرنوبي “من عيني” http://www.instagram.com/p/C2Qhv_uPSXH/

خاص بالفيديو- ليلة تاريخية تكريمًا للموسيقار صلاح الشرنوبي في موسم الرياض… الحان واحلام على مسرح واحد