خاص بالفيديو- هل تجدّد اسماء لمنور اغنية “كلام الناس” لسلطان الطرب؟ 

على هامش تكريم الملحن الكبير صلاح الشرنوبي ضمن فعاليات موسم الرياض، اجرت النجمة المغربية، أسماء لمنور، مؤتمرًا صحفيًا تحدّث خلاله عن هذه الليلة الاستثنائية ضمن فعاليات موسم الرياض. http://www.instagram.com/p/C2QSL_DSQEO/

موقع “الخليج 365” الذي واكب تفاصيل الحفل، عاد بهذه المقابلة مع أسماء لمنور، التي اعربت عن أمنيتها بتكرار تجربة مشاركتها في حفلات مواسم الرياض بشكل دائم قائلة: “الله لا يقطعها عادة”. وأكّدت على اهمية الاهتمام والاحتفاء بالفن والفنانين والثقافة والترفيه في الوطن العربي، لأن تكريم الفن والفنانين ووجودهم على المسرح ولقاءهم المباشر مع الجمهور “أمر مشرّف ويدعو للفخر”.

وعبّرت اسماء عن سعادتها وفخرها بالنهضة الفنية التي تعيشها المملكة العربية السعودية، التي تشهد في كل موسم من مواسم الرياض تطورا “جميل جدا”، من حيث الثقافة والفنون.

وعن رأيها بالمشاركة في احياء حفل الحان الموسيقار صلاح الشرنوبي اشارت “لمنور” انها فخورة بالمشاركة في تكريم المشوار الفني الطويل للموسيقار صلاح الشرنوبي، من خلال ليلة احتفالية تميزت بمستوى عالٍ جدًا من التنظيم، من حيث الاهتمام بأدق التفاصيل وبمشاركة فرقة موسيقية ضخمة .لافتة ان النجوم اجروا بروفات بتركيز قوي جدًا لعدّة ايام استعدادًا للحفل وكل فنان احب ان يقول “شكرا” للموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي على طريقته الخاصة، وهذا اقل ما يمكن ان نقدمه له.

كما عبّرت عن حبّها لكل أغنيات الموسيقار صلاح الشرنوبي التي قدمتها خلال حفل تكريمه، وقالت: “احبها كلها وأعشقها وأحب أصحابها، وكان لدي طموح في ان اغني عدد اكبر من الاغنيات، لكنني سعيدة بالمشاركة في احياء الحفل الى جانب نخبة من اروع الفنانين أي الوطن العربي وهذا شيء جميل ايضاً”.

وردًا على سؤال عن الأغنية التي تختارها من بين اغنيات الموسيقار صلاح الشرنوبي لتجددها بصوتها اختارت “لمنور” اغنية “كلام الناس” للفنان جورج وسوف، مضيفة “انا عاشقة لأبو وديع”.

كما تمنت أسماء ان تنال شرف التعاون مع الفنان الكبير صلاح الشرنوبي. وشكرت هيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ على هذه اللفتة.

خاص بالفيديو- ليلة تاريخية تكريمًا للموسيقار صلاح الشرنوبي في موسم الرياض… الحان واحلام على مسرح واحد