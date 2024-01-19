بالصور- هيا مرعشلي تخطف قلوب الجمهور تعابير وجهها ولطافتها وخفة دمها

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة هيا مرعشلي على الجمهور من خلال صور شاركتها عبر حسابها الخاص، وظهرت هيا وهي تقوم بتعابير وجه غريبة وخطفت الأنظار والقالوب بخفة دمها و لطافتها مع جعل الجمهور ينهال عليها بالتعليقات معبرين عن حبهم لها.



وكانت شاركت هيا مرعشلي صوراً قديمة لها من أعمال شاركت فيها في السابق وعندما كانت صغيرة في السن، ومن بينها صور من مسلسل "جلسات نسائية" الذي شاركت فيه عندما كان عمرها 13 سنة، وكان لنشر هذه الصور سبب، وهو الرد على صورة نشرتها إحدى الصفحات تظهر شكل هيا في السابق وهي سمينة، لترد هيا بالقول: "صار الف حدا با عتلي هاد البوست زعلانين مشاني ،وانا بقلكن لا تزعلوا .. مو مهم صدقوني عالم بدها تنشر أي خبر او صورة بدون ما تبحث وتعرف الحقيقة بس لتنتشر اكثر،انا بعرف حالي وهاد المهم ويلي بتابعني من وقت كان عمري ١٣ سنة بمسلسل جلسات نسائية كمان بيعرفني".

