محمد صبحي: "موقف الدول الغربية من غـ زة يتماشى مع مخطط المليار الذهبي الماسوني"

ميرنا وليد - بيروت - صرح الممثل المصري محمد صبحي إن مخطط المليار الذهبي هو مشروع ماسوني صـ هيـ وني تم وضع الأسس له قبل مئات السنين، ويتجسد حاليا في موقف الدول الغربية مع العدوان الإسرائيلي على غــ زة.



وأضاف : "قبل وعد بلفور كان الجميع يعتقد في استحالة تقسيم المنطقة العربية، وأخذ جزء من أرضها ليكون وطن اليهود، وبروتوكولات حكماء صهيون التي تم شرحها في مسلسل فارس بلا جواد أجد أنها تتحقق الآن".

وتابع محمد صبحي إلى ما تحقق بالفعل من مخطط المليار الذهبي قائلاً: "تحقق منه إلغاء كل المواثيق والقوانين الدولية التي تمنع العالم من أن يتحول إلى فوضى، وهذه القوانين تم وضعها بإشراف أميركي".

وأضاف: "لما تقف إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأمريكا ودول أخرى، وتقول بظلم بين إن إسـ رائيل تدافع عن نفسها، فهذه مساندة من العالم ضد ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع الإبادة والتمييز والتهجير، وكل شيء تم عمله للحفاظ على الإنسانية".

وكان هذا خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" المذاع عبر قناة النهار .