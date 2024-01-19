رامي جمال يطرح بُعده فارق على يوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - طرح الفنان رامي جمال، أحدث أعماله الغنائية بعنوان بُعده فارق، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب، إضافة إلى منصات الموسيقى الشهيرة.

أغنية بُعده فارق من كلمات أدهم معتز، ألحان تيام، توزيع أحمد إبراهيم.

رامي جمال

وكان رامي جمال، روج لأغنية الجديدة، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:" بُعده فارق الليلة الساعة ٥ مساءً على قناة يوتيوب ".

أخر أعمال المطرب رامي جمال:

يذكر أن آخر أعمال المطرب رامي جمال، أغنية "دوخناك يا فراق"، ديو مع زوجته ناريمان، كلمات أحمد عز، ألحان محمود أنور وتوزيع محمد مجدي.

وتقول كلمات الأغنية:-

يا فراق تعالي.. رجعتنا ومحصلش جديد

زعلنا اهو بيكبر ويزيد بقينا نستحلي الوجع وبقينا بندور عليه

يا فراق تعالي.. مفيهاش المره دي رجوع

ملك ايديك أنا هبقي طوع نفسنا وياك انقطع بنروح ف ايه ونرجع ف ايه

دوخناك يا فراق.. معلش احنا الاتنين اسفين

ومفيش عِشره وخوف من بكره هيعملوا فيك أسافين

وبوصيك لو يوم حنينا.. متصدقناش تبّت فينا

لا أنا ولا هو في يوم هنعمر مع بعضنا ساعتين

يا فراق تعالي من بعض احنا استكفينا بقيت قريب اوي لينا

بقينا عشاق من ورق والحب ملناش دعوه بيه

أغنية جيت متأخر

بجانب أغنية جيت متأخر التي اجتازت حاجز 5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات: محمد مصطفى ملك ألحان: محمود أنور توزيع: محمد ياسر، وتقول كلماتها :لا جيت متأخر ايوه خلاص مابقاش نافع روح بقا ليه راجع.. عايز ايه بتقولي وحشتك و المفروض انا اكون عارف لا تلاقيك فاضي قولت اراضيك مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين ما كنت قصادك و انت مشيت و قسيت جامد ايوه نصيب وارد.. يمكن خير بالعافيه طلعت بقلبي سليم فانا مش عايز اي كلام خالص قولت كتير مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين".

كانت آخر الإصدارات الغنائية لـ رامي جمال “هيبدأ يتكلم”، التي اجتازت حاجز المليون مشاهدة، وتقول كلماتها: "

لسه هيبدأ يتكلم عن انه في زمني اتحمل شافني وانا معدي بسلم بصلي مقدرش يكمل كداب ومأجل أسفه حتي الناس جنبه اتكسفوا عرفوا انه معايا استندل هرد ومن حقي استبيع مشواره بقي صعب يشقي مش حلوة أفضل مستجدع و اتساهل تاني في حقي لسه هيبدأ يتكلم عن انه في زمني اتحمل شافني وانا معدي بسلم بصلي مقدرش يكمل كداب ومأجل أسفه حتي الناس جنبه اتكسفوا عرفوا انه معايا استندل عمال يحلف ويمثل حكاياته قدمت واتحرقوا واضحة الصورة مهما تبكسل منا فاهمة وكاشف ورقه سبتوا انا يوم ياخد نفسه كان أملي يراجع نفسه و ده سايقه العند وسرقوا هرد ومن حقي استبيع مشواره بقي صعب يشقي مش حلوة أفضل مستجدع و اتساهل تاني في حقي عمال يحلف ويمثل حكاياته قدمت واتحرقوا واضحة الصورة مهما تبكسل منا فاهمة وكاشف ورقه سبتوا انا يوم ياخد نفسه كان أملي يراجع نفسه و ده سايقه العند وسرقوا".