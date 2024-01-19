أحمد سعد يستعد لحفل دبي في القرية العالمية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان أحمد سعد، للقاء جمهوره في دبي في أول يوم من الشهر المقبل والموافق فبراير، حيث يحيي حفلًا غنائيًا على المسرح الرئيسي بالقريه العالميه .

وشارك احمد سعد جمهوره من داخل الطائرة منذ قليل بمقطع من أغنيته الجديدة " بعتذرلك " المقرر طرحها خلال الفتره المقبله .

أحمد سعد

الأغنية من كلمات محمد الشافعي وألحان اسلام رفعت وتوزيع يحى مهدي .

وكان الجمهور على السوشيال ميديا منذ الإعلان عن بوستر الاغنية وطرح البرومو تفاعل معها من خلال الربط بين فكره الاغنيه واسمها بعتذرلك و انفصال احمد سعد عن زوجته

وعلق الجمهور حول كلمات الاغنية التي قال خلالها سعد “بعتذرلك اني دايما كنت اقصر في الكلام”، مشيرين حول فكرة احساسه بالكلام بشكل صادق تمنيًا ان يغير ذلك من واقع الانفصال .



https://www.instagram.com/reel/C2SN7egMI2L/?igsh=Y3c1bjZ1N2VpbXZ3

أغنية جديدة " بعتذرلك " ضمن سلسلة من الأغنيات التى طرحها خلال الفترة الأخيرة سواء كانت أغنيات سنجل ضمن ألبومه الجديد أو اغنيات ضمن أحد الأعمال الفنية مثل كده لأ تم طرحها في فيلم أبو نسب لمحمد إمام وياسمين صبري و أغنية فيلم عصابة عظيمة لإسعاد يونس " كده فالصو" وكانت ديو غنائي مع بهاء سلطان