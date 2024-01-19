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أجندة قصور الثقافة | احتفالية عيد الشرطة بمسرح السامر وإصدارات حديثة وبرنامج فني مميز بمعرض القاهرة للكتاب

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ياسر رشاد - القاهرة - تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع بمجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة، بدءا من اليوم الجمعة 19 يناير وحتى الخميس المقبل 25 يناير.

احتفالات بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير في فعاليات قصور الثقافة بالمنيا

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معرض القاهرة للكتاب 2024 | 12 عنوانًا جديد قصور الثقافة بينها 8 روايات

إصدارات حديثة وبرنامج فني مميز بمعرض القاهرة للكتاب

 

من أبرز تلك الفعاليات انطلاق مشاركة الهيئة بأحدث إصداراتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال55، والمقرر إقامتها في الفترة من 24 يناير الحالي، وحتى 6 فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

 

وتشارك قصور الثقافة بمجموعة كبيرة من أحدث الإصدارات تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية وبأسعار مخفضة للجمهور، وذلك طوال فترة إقامة المعرض المقام تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

كما تقدم الهيئة طوال معرض الكتاب برنامجا فنيا مميزا يتضمن عروضا فنية لفرق الفنون والآلات الشعبية والكورال والتنورة وأنشطة مخصصة للأطفال، إلى جانب تنظيم جولات لزيارة المعرض تضم أبناء المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، والمشروع الثقافي بالإسكان الآمن بديل العشوائيات، وقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ويشهد مسرح السامر بالعجوزة حفلا فنيا تنظمه هيئة قصور الثقافة يوم الخميس المقبل 25 يناير ضمن البرنامج المعد للاحتفال بذكرى عيد الشرطة المصرية، بمشاركة كل من فرقة روض الفرج للفنون الشعبية، فرقة كورال الجيزة، والمصرية للموسيقى العربية، هذا إلى جانب استمرار الأنشطة المقامة في إطار تلك المناسبة بالمحافظات كالورش الفنية وعروض الموسيقى العربية وغيرها.

وضمن الفعاليات الأدبية تنظم قصور الثقافة هذا الأسبوع باقة متميزة من اللقاءات لمناقشة الأعمال الأدبية والشعرية، من أبرزها لقاء يوم الاثنين المقبل 22 يناير بالإسكندرية مع الكاتبة هبة الله أحمد الحاصلة على جائزة "ساويرس" فرع كبار الأدباء، للحديث حول تجربتها الإبداعية.

أسبوع جديد بقرى المنيا ضمن برنامج المواطنة واستمرار العروض المجانية لقصر السينما

وفي اليوم ذاته تشهد محافظة المنيا فعاليات اللقاء الأسبوعي لبرنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف، والذي تنظمه الهيئة ضمن برنامج وزارة الثقافة المقدم بالتعاون مع محافظة المنيا، بهدف تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع والوصول بالخدمات الثقافية للقرى الأكثر احتياجا.

ويواصل قصر السينما بجاردن سيتي عرض الأفلام العربية وأفلام السينما العالمية مجانا للرواد، والتي يعقبها ندوات بحضور نخبة من النقاد والمتخصصين.

ويحفل هذا الأسبوع بعدد من الورش الفنية منها تعليم الإيقاعات الشرقية، العزف على الكمان، هذا إلى جانب ورش تعليم أساسيات الرسم والتلوين، تعليم الخط العربي، تصميم الأزياء، كتابة السيناريو والقصة القصيرة، وورش المشغولات اليدوية.

كما تضم الأجندة مجموعة من اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا منها القضاء على الإرهاب، مواجهة التطرف، والهجرة غير الشرعية وغيرها.

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MO Nasa

MO Nasa

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