نشر مشهور التواصل الإجتماعي سعد العنزي الملقب بسمول كابتشينو مقطع فيديو جديد عبر حسابه بسناب شات تحدث فيه عن قيمة التواضع. وسرد سمول كابتشينو موقفا له مع صديق دلل به على أهمية أن يتحلى الفرد بالتواضع بصرف النظر عن مستواه المادي والإجتماعي. وفي المقطع أوضح كابتشينو أنه ذهب مع صديق له يمتلك الملايين ومن الأغنياء ويقود سيارة من طراز رولز رويس ولكنه دخل معه المطعم وعزمه على الكبسة “أرز ودجاج” دون أن يستعرض حالته المادية أمام الأخرين.

كانت هذه تفاصيل خبر سمول كابتشينو يروي موقف لتواضع صديقه ويُثير التفاعل: مليونير عزمني على كبسة في مطعم عادي -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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