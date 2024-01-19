فيديو.. غازي الذيابي يتحدث عن ضغوط الانتقادات ويفكر في اعتزال السوشيال ميديا

تحدث مشهور المنصات الإجتماعية غازي الذيابي عن تأثير الانتقادات التي يتعرض لها وسط الضجة الدائمة حوله. وفي مقطع فيديو، أكد الذيابي أنه يتأثر بشدة بالانتقادات اللاذعة، خاصة إذا كانت غير مبررة. أشار إلى أنه حتى وإن كان قويًا من الداخل، فإن الانتقادات قد تؤثر عليه. وأشار إلى أن بعض الحملات الانتقادية تصل إلى حد السب والتجريح، وتطال أفراد عائلته وأصدقائه وأقربائه.

وأكد أنه لا ينوي اللجوء إلى التقاضي أو تقديم شكاوى ضد من يسيء له، وأوضح أنه دخل عالم السوشيال ميديا لغايات محددة، وليس لكي يسكت أحدًا أو يرد على الانتقادات السلبية. وأضاف أنه في بعض الأحيان يفكر في الاعتزال المؤقت إذا ارتكب أخطاء وتعرض لحملة كبيرة من الانتقادات والسب والشتم والتشكيك فيه. وأشار إلى أنه يعالج هذا الضغط من خلال الانقطاع عن وسائل التواصل الاجتماعي وقضاء وقت مع أفراد عائلته والاستمتاع بالحياة البسيطة، لكنه يعود فيما بعد للتواصل عبر السوشيال ميديا. وختم تصريحه بالقول: “هذا هو ثمن النجاح والشهرة، ومن الطبيعي أن الناس لا تحب فكرة الشهرة أو أن تصبح مشهور”.