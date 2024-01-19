طه دسوقي لـ"الخليج 365": "watch it" تهتم بجودة الأعمال التي تقدمها وغادة عادل جميلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الفنان طه دسوقي عن سعادته بالتعاون مع منصة watch it، من خلال مسلسل حالة خاصة للمخرج عبدالعزيز النجار وبطولة النجمة غادة عادل.

وتابع طه في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "سعيد إني بشارك مع واتش إت، لأنهم مركزين في اللي هما بيعملوه ومهتمين بجودة الأعمال اللي بيقدموها للجمهور".

وعن شخصية نديم التي يجسدها بالعمل، قال "يعاني من نوع من أنواع التوحد، وبيحاول يبقى محامي"، لافتا أن وقوفه على تفاصيل الشخصية كان بمساعدة الدكتورة داليا سليمان، إذ ذهب إلى الجمعية المسؤولة عنها والتي تهتم بمصابي "التوحد"، كما تحدث مع عدد من يعانون من الأمر، إلى جانب قيامه بإجراء أبحاث وجمع معلومات ساعدته في أداء الدور.

وعن تعاونه مع غادة عادل، أوضح "هي نجمة كبيرة وطبعا أكبرنا تاريخا بكتير، ولم تشعرنا بالأمر بالعكس كانت بتتعامل كزميلة وعندها نفس التوتر والقلق، إنسانة جميلة تحترم شغلها وتدعم كل من حولها".

"حالة خاصة" تأليف مهاب طارق، إخراج عبدالعزيز النجار، بطولة غادة عادل، طه دسوقي، أحمد طارق، نبيل علي ماهر، هالة السراج، وئام مجدي، حسن أبو الروس، الطفل آدم النحاس والطفل آدم وهدان.

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