مهرجان "برلين السينمائي" يكشف عن فيلم افتتاح دورته الـ 75 هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ 75 هذا العام عن فيلم الافتتاح وهو بعنوان "Small Things Like These" وذلك عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على "فيس بوك".

وعلقت على فيلم الافتتاح قائلة: "نحن متحمسون للإعلان أخيرًا عن فيلم افتتاح مهرجان برلين 2024، يوم 15 فبراير المقبل سيعرض فيلم "Small Things Like These" في عرضه العالمي الأول".

واستكملت: "تدور أحداث الفيلم خلال الكريسماس عام 1985 عندما يكتشف أب مخلص "تاجر الفحم" بيل فورلونج أسرارًا مذهلة يحتفظ بها الدير في مدينته، إلى جانب بعض الحقائق الصادمة الخاصة به".

وعلق المدير الفني للمهرجان كارلو شاتريان على الفيلم قائلا:"نتطلع إلى إطلاق هذا الفيلم الهادئ والاستثنائي في نفس الوقت في بداية الاحتفالات بالثقافة الأيرلندية في ألمانيا".

ويشارك ببطولة الفيلم النجم الأيرلندي كيليان ميرفي، والممثلة الأيرلندية إيلين وارش، والممثلة الإنجليزية إميلي واتسون.

يذكر أن مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ 75 هذا سيقام في الفترة من 15 فبراير وحتى 25 فبراير المقبل.