طه دسوقي لـ"الخليج 365": "شمس الزناتي" تجربة مهمة.. وهذا الأمر سيبعدنا عن المقارنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان طه دسوقي إنه يشارك في بطولة فيلم "شمس الزناتي" للمخرج عمرو سلامة، مع النجم محمد إمام، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "شمس الزناتي مع المخرج عمرو سلامة، كتابة محمد دباح، مع محمد إمام، يا رب يعجب الناس"، مشيرا إلى قيامه بتقديم شخصية "سلامة الطفشان" التي قدمها النجم الراحل محمود الجندي في الفيلم الشهير الذي لعب بطولته "الزعيم" عادل إمام مع كوكبة من النجوم عام 1991.

وأضاف طه "تجربة مهمة أعتقد وحاجة حلوة عن فيلم مهم ربنا يوفقنا، احنا بنحكي الحكاية قبل بعشرين سنة من اللي اتعرض في الفيلم الأصلي، يمكن ده يبعدنا عن المقارنة بالشخصيات اللي شفناها".

طه أكد أن فريق العمل مهتم بالحفاظ على روح الشخصيات ولكن دون تقليد "بنحاول نحافظ على الروح طبعا كل واحد بيعمل شخصيته وهو عارف روحها إيه وهدفها وإيه اللي بيحركها ودوافعها، لكن مش بنقلد الشخصية اللي اتعملت".

"شمس الزناتي" تم تقديمه في 1991، سيناريو وحوار مجدي هداية، إخراج سمير سيف، بطولة عادل إمام، سوسن بدر، مصطفى متولي، أحمد ماهر، محمود حميدة، محمود الجندي، عبدالله محمود، إبراهيم نصر، علي عبدالرحيم، نهى العمروسي.

ومن المقرر أن يكون العمل بميزانية إنتاجية ضخمة، وسيشارك ببطولته: الفنان محمد إمام والفنانة أمينة خليل والفنان طه دسوقي، سيناريو وحوار محمد الدباح.

طه دسوقي شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل حالة خاصة، تأليف مهاب طارق، إخراج عبدالعزيز النجار، بطولة غادة عادل، أحمد طارق، نبيل علي ماهر، هاجر السراج.

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