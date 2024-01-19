تراند اليوم : الفنان علي جمعة يكشف عن إصابته بمرض نادر وخطير ..ويوضح الأعراض التي يعاني منها

صحيفة الخليج 365: كشف الفنان الكويتي "علي جمعة "عن إصابته بمرض «الذئبة الحمراء» ، الذي يعد من الأمراض النادرة لكونه يصيب من واحد إلى عشر أشخاص من أصل مليون شخص وحاليا يخضع لفترة علاج من هذا المرض في المستشفيات المحلية من خلال جلسات علاجية وبعض الأدوية.

وأوضح الجمعة بحسب صحيفة الأنباء الكويتية أن مرض «الذئبة الحمراء» يتسبب بانعكاس جهاز المناعة في جسم الإنسان، حيث يعتبر الجهاز المناعي هو الدفاع الخاص للجسم ويحارب الأمراض لكن بعد الإصابة بهذا المرض يتحول الجهاز المناعي إلى جهاز يهاجم أعضاء جسم الإنسان ويهاجم أعضاء حيوية مثل الكلى والكبد والقلب وحاليا أعاني من مشاكل في هذه الأجهزة منذ ما يقارب العام الكامل.