ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان المصري أحمد سعد لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "بعتذرلك" خلال الأيام القادمة.

وروج أحمد سعد للأغنية من خلال نشره لفيديو من طائرته الخاصة، وقام بغناء مقطع من الأغنية كنوع من التشويق لمتابعيه، وعلق قائلاً : "بعتذرلك قريبا". و تقول كلمات الأغنية : بعتذرلك إني دايما كنت أقصر في الكلام و إنس بسرح لما أشوفك ف ابتسملك و السلام

و اني جاهل في المعاملة والمجاملة والاهتمام وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام

وإني قلبي بيبكي جدا لو يحسك هتسيبيه

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- أحمد سعد يروج لأحدث أغانيه "بعتذرك" التي ستطرح قريباً .. من داخل طائرة خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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