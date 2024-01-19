ميرنا وليد - بيروت - نشر الملحن والكاتب والشاعر الغنائي المصري تامر حسين صورة تجمعه بزملائه عزيز الشافعي ونادر حمدي، برفقة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وعلق قائلاً : "شيري وزيزو وندوره" .

وقد منذ أيام ​​​​​ الشاعر والملحن المصري تامر حسين، صورة تجمعه بالفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، والشاعر والملحن عزيز الشافعي، والموزع توما والملحن مدين، ظهروا فيها من داخل الستوديو، وعلق تامر حسين على الصورة قائلاً: "قريباً شيرين عبد الوهاب 2024"، مشيراً الى عمل فني جديد يجمعهم.

ونالت الصورة إعجاب المتابعين حيث عبروا عن فرحتهم في التعليقات بأغنية جديدة لشيرين.

كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب برفقة تامر حسين وعزيز الشافعي ونادر حمدي .. وإبتسامتها لا تفارقها. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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