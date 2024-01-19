عمرو دياب يشعل المسرح بـ دبي وسط حضور جماهيري ضخم

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المصري عمرو دياب حفلا غنائياً ليلة أمس ضمن، أجواء رائعة من الفرح والسعادة والغناء عاشتها Global Village بدبي في واحدة من اقوى حفلات العام الجديد على انغام صوته، ليخاطب بعدها الجمهور الذي أتى من كل مكان معلنا انطلاقة الحفل بكلمتيه الشهيرة "جاهزين" ، ومن ثم بدأ كعادته بأغنيته الشهيرة " يا أنا يا لا " وغنى عدد من أجمل اغانيه مثل " ده لو اتساب، بحبو، برج الحوت، وياه، انت الحظ، شكرا من هنا لبكره، بتعلموا، وغيرها) وصولاً إلى أغاني أحدث ألبوماته الغنائية "مكانك" فغنى منه " يا قمر" .



وكان عمرو دياب عند وصوله القرية العالمية قد التقى مع اهل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي الذين رحبوا به والتقطوا معه الصور التذكارية، كما استقبل عددا من المحبين والمعجبين الذين فازوا بفرصة الالتقاء به. وعلى مدار قرابة الساعة ونصف الساعة اشعل المكان الذي تجاوز حضوره الخمسين الفاً لدرجة احدثت ازدحاما مرورياً قبل بداية الحفل وبعد انتهائه



