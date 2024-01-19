أحدث ظهور لـ شيرين عبدالوهاب رفقة عزيز الشافعي وتامر حسين من السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - شارك الملحن عزيز الشافعي، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة برفقة النجمة شيرين عبدالوهاب، والفنان نادر حمدي، والشاعر الغنائي تامر حسين من المملكة العربية السعودية.

وظهرت شيرين عبدالوهاب في الصورة التي نشرها عزيز الشافعي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بدون مكياج، ترتدي بلوفر أسود .

شيرين عبدالوهاب وعزيز الشافعي ونادر حمدي وتامر حسين

تعاون غنائي جديد يجمع شيرين عبدالوهاب وعزيز الشافعي

وكان الملحن عزيز الشافعي، كشف عن تعاون غنائي جديد يجمعه بالنجمة شيرين عبدالوهاب، ومقرر أن يخرج إلى النور خلال الفترة القليلة المقبلة.

ونشر عزيز الشافعي صورة جمعته بـ شيرين عبدالوهاب والشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن مدين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا:" و أخيرا .. لقاء طال انتظاره مع القمر شيرين عبدالوهاب واخواتي المبدعين، و ان شاء الله تتبسطوا ".