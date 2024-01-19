محمد الشرنوبي يشكر تركي آل الشيخ بعد مشاركته في حفل "روائع الشرنوبي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجه الفنان محمد الشرنوبي الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية بعد مشاركته في حفل "روائع الشرنوبي" وسط نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي.

ونشر "الشرنوبي" صور من كواليس الحفل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلا: "من حفل تكريم عمي الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي مبسوط إني كنت جزء من ليلة كبيرة وضخمة فيها أكبر نجوم الوطن العربي".

واستكمل: "شكرًا معالي المستشار تركي آل الشيخ على هذا التكريم الكبير وعلى وجودي في ليلة مميزة جدًا بالنسبة لي، شكرًا شركة بنش مارك على التنظيم الرائع".

وأقيم حفل "روائع الشرنوبي" تكريمًا لمسيرة الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي وشارك بالحفل نخبة من نجوم الغناء وهم الفنانة نانسي عجرم، الفنان وائل جسار، الفنان عاصي الحلاني، الفنانة أصالة، والفنانة أسماء لمنور.

وطرح محمد الشرنوبي أغنيته "كان نفسي" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعلى حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي والأغنية من كلمات مصطفى ناصر، ألحان محمد الشرنوبي، توزيع موسيقي ماهر الملاخ.

يذكر أن محمد الشرنوبي يشارك ببطولة مسلسل "إقامة جبرية" مع الفنانة الشابة هنا الزاهد والفنانة صابرين والمقرر عرضه خلال العام الجاري.