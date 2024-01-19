جمال سليمان ويوسف الشريف في الطريق لحفل "Joy Awards" في الرياض



محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان الكبير جمال سليمان صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلالها برفقة الفنان يوسف الشريف وهم في طريقهما لحضور حفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي يقام مساء غدًا السبت في الرياض.

وعلق "جمال" على الصورة قائلا: "في مطار القاهرة متوجهين إلى الرياض لحضور جوي أورادز التقيت بالرائع يوسف الشريف".

ويشارك في الحفل بنسخته الرابعة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع، إلى جانب حضور حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة وغيرهم.

يشهد الحفل تكريم أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم 15 جائزة للنجوم و الإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال 2023.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان جمال سليمان كانت بمسلسل "عملة نادرة" بطولة النجمة نيللي كريم وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.